Die evangelische Kirchengemeinde fährt im Mai zum Kirchentag nach Berlin. Anmeldungen sind noch möglich. VS-Schwenningen. Von 24. bis 28. Mai findet der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin statt. Unter dem Motto "Du siehst mich" kommen dort für vier Tage lang rund 100 000 Menschen zusammen. Für Kurzentschlossene besteht noch die Möglichkeit, sich zur Gruppenfahrt der evangelischen Kirchengemeinde anzumelden. Diese findet mit dem Bus statt, beginnt am frühen Mittwochmorgen und endet am Sonntagabend. Junge Erwachsene werden in einer Berliner Schule einquartiert, für Ältere stellen Berliner Bürger Unterkünfte zur Verfügung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre – Ausnahmen sind nach Absprache möglich. Interessenten werden gebeten, sich im Gemeindebüro in der Kronenstraße 7 oder bei Waltraud Schütz unter Telefon 07720/ 30 13 21 oder per E-Mail an waltraud.schuertz@elk-wue.de zu melden. Anmeldeschluss ist der 22. Februar.