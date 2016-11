Villingen-Schwenningen Gruppendynamik zum Schwärmen

Um den Jugendgemeinderäten eine reibungslose einjährige Amtszeit zu ermöglichen, steht ihnen Julia Heinsen, die sich beim Amt für Familie, Jugend und Soziales Villingen-Schwenningen um die Kinder- und Jugendbeteiligung kümmert, zur Seite. Für sie sei der Jugendgemeinderat ein Experiment ohne wirkliche Erfahrungswerte, das es gelte in die richtigen Bahnen zu lenken. "Ich versuche den Jugendlichen einen Rahmen zu bieten, in welchem sie sich dann frei bewegen können", meint Heinsen. Wichtig, so Heinsen, seien dabei vor allem die Koordination etwa von Treffen oder ganz einfache Dinge, wie die Reservierung von Räumlichkeiten um Sitzungen abzuhalten. Heinsen freut sich auf das kommende Jahr mit der Gruppe und hofft, dass sich die Institution Jugend­gemeinderat in den nächsten Jahren etablieren könne. Außerdem solle man von Seiten der Öffentlichkeit keine unrealistischen Erwartungen an die Jugendgemeinderäte stellen.

Heute beginnt die Arbeit

Nach einer ersten konstituierenden Sitzung am 27. Oktober geht für die Jugendgemeinderäte am heutigen Dienstag die Arbeit richtig los. Wichtigster Tagesordnungspunkt bei der Sitzung wird wohl die Abstimmung über die nächsten Projekte der Jugendvertreter sein.

An Ideen mangelt es den Jugendgemeinderäten nicht. "Ich komme vom Land und möchte mich für einen besseren Öffentlichen Nahverkehr einsetzen", meint beispielsweise Sebastian Keller. Thema sei auch die Müllbeseitigung in der Doppelstadt, insbesondere der Umgang mit den zahlreichen Pfandsammlern: "Wir können uns zum Beispiel Netze an den Mülleimern vorstellen, in die man Pfandflaschen legen kann", meint Arnim Bogatzki.

Konkretes könne man aber erst nach der heutigen Sitzung sagen, in der über Projekte und die dazugehörenden Ausschüsse abgestimmt werde, meint der Vorsitzende Sascha Keller.