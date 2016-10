VS-Villingen. Bei der Selbsthilfegruppe für Menschen mit urologischen Krebserkrankungen und deren Angehörige findet am Dienstag, 25. Oktober, die am 24. Mai geplante Wanderung, die wegen schlechtem Wetter (Dauerregen) ausgefallen ist, nun endlich statt. Treffpunkt für alle ist um 14.30 Uhr am Parkplatz des Gasthauses Linde, Kirchstraße 3 in Tennenbronn, Anreise mit eigener Anfahrt. Die Wanderzeit beträgt etwa zwei Stunden für etwa acht Kilometer, Schwierigkeitsgrad leicht bis mittel, gutes Schuhwerk wird empfohlen. Die Möglichkeit eine Abkürzung zu nehmen, ist gegeben. Nach der Wanderung ist ein gemeinsames Vesper in der Linde vorgesehen. Anmeldungen für die Tour unter Telefon 07720/ 65293, E-Mail shg-uro-sbh.de. Am Montag, 24. Oktober, findet keine Zusammenkunft im Klinikum statt.