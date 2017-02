Villingen-Schwenningen Gruppe Nackt singt im Theater am Turm

"Die Idee einer Hometour war recht schnell geboren", erzählt Lane Metcalf. Nach einem Konzert in seinem Heimatort Nürtingen wollte gerne jeder einmal den Bandmitgliedern seine Heimat zeigen. Mit Songs von ihren ersten Alben "Nacktaufnahmen" und "Nacktoseintoleranz" gastieren die sechs jungen Herren nun in der Heimatstadt des gebürtigen Villingers Mario ­Singer in den Räumen des Theaters am Turm.

Was einen unter dem Namen "nackt" erwartet, beschreiben sie selbst so: Man nehme sechs Jungs mit jeder Menge Spaß im Kopf, ein wenig Probenzeit und eine ordentliche Portion Musik. Das Ganze dann mit ein wenig baba, dudu oder ahhhhh und uhhhh unterheben und dann für den kreativen Prozess etwas gehen lassen. Zum Schluss die Stimmen mit traumhaften Texten voll philosophischer Halbwahrheiten garnieren, wahlweise als Ballade, Evergreen, Swing oder je nach Laune als Ohrwurm servieren. Ein Ohrenschmaus ohne Schnick Schnack und Fassade, nackt eben.

Mit einem Mix aus vier Nationen wirken Mathis, Lane, Alex, Urban, Goldi und Mario sogar richtig international, was hier und da auch in den Songs zu hören ist. Bevor man sich jetzt sämtliche Zähne an einer Stilbeschreibung auszubeißen droht, empfiehlt es sich, die Jungs einfach mal live zu erleben. Mit viel Humor und Spontanität weiß "Nackt" immer wieder zu überraschen und macht so jedes Konzert zum Unikat. Und dann ist ja immer noch die Frage: nackt, warum eigentlich nackt...?!