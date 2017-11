Villingen-Schwenningen Grundwasser noch nicht rein

VS-Schwenningen. Auf dem rund 7700 Quadratmeter umfassenden ehemaligen Betriebsgelände der Metallwarenfabrik in der Neckarstraße liegt eine großflächige Untergrundverunreinigung von leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen durch die Verwendung von Entfettungsmitteln vor. Sie erstreckt sich ausgehend von mehreren Schadenszentren über drei Grundwasserleiter. Im Zuge der Vorbereitungen für die Landesgartenschau im Jahr 2010 wurde die Reinigung des Grundwassers in Angriff genommen.

Seit 2009 bereits Grundwassersicherung

Der Technische Ausschuss stimmte am Dienstagabend einer weiteren Sanierungsuntersuchung an eine Spezialfirma aus Rottenburg in Höhe von rund 88 000 Euro sowie einem einjährigen Feldversuch an eine weitere Spezialfirma in Ulm für 98 678 Euro zu.