Villingen-Schwenningen Grundschülern fehlt nun doch eine Hausaufgabenbetreuung

In dem Streit um die Organisation der Hausaufgabenbetreuung gehe ein Faktor allerdings unter: die Schüler. Denn wie Christine Müller berichtet, gibt es mittlerweile genügend Bedarf an einer Hausaufgabenbetreuung. "Es gibt Eltern, die können und wollen ihre Kinder nicht in einen Hort, eine Kindertagesstätte oder eine Ganztagsschule stecken." Das habe einerseits den Grund, dass die Einrichtungen schlichtweg voll sind. Andererseits seien auch genügend betroffene Familien finanziell nicht in der Lage, für eine derartige Unterbringung zu bezahlen.

Bereits während der Bürgerfragestunde in der Gemeinderatsitzung diese Woche hatte Christine Müller das Problem thematisiert. Auf städtische Unterstützung darf sie allerdings nicht hoffen, wie Stefan Assfalg, Amtsleiter für Schule und Sport, am Mittwoch erläuterte: Die Hausaufgabenbetreuung an der Hirschbergschule sei damals von der Schulleitung, engagierten Eltern und dem Förderverein ins Leben gerufen worden. Die Stadt könne das Angebot so nicht weiterführen, weil sie ihre Angestellten nach Tarif bezahlen müsse.

Auch der Zusammenschluss mit der Friedensschule lässt nicht auf eine Verbesserung der Situation schließen. Nach Informationen des Schwarzwälder Boten ist die städtisch unterstützte Hausaufgabenbetreuung dort eingestellt worden. Die Zukunft des Fördervereins bleibt vorerst offen. Da die Hauptaufgabe das Sammeln von Spenden für die Hausaufgabenbetreuung und die Verbesserung des Schulhofes der Hirschbergschule war, weiß Christine Müller nicht, ob der Verein nach dem Zusammenschluss überhaupt noch gebraucht werde. "Das hängt davon ab, in welcher Form und wie lange in der Schule unterrichtet wird."