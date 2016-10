Villingen-Schwenningen Grüngut nur samstags

Villingen-Schwenningen. Ab November sind die Grüngut­sammelplätze in Villingen-Schwenningen nur noch samstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwochs bleiben diese geschlossen. Dies betrifft die Plätze am Frieden­grund in Villingen, am Sportplatz in Obereschach, am Schillerhof in der Weilersbacher Straße und beim Wanderparkplatz Wasenstraße in Schwenningen sowie beim Sportplatz in Weigheim.