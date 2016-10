Villingen-Schwenningen Grünes Profil stärken

Schwarzwald-Baar-Kreis. Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Oliver Hildenbrand, Landesvorsitzender der Grünen/Bündnis 90, stellte bei der jüngsten Kreismitgliederversammlung seine Überlegungen zu diesem Thema vor, das die Grünen bundesweit zu ihrem Leitbild für den nächsten Wahlkampf erkoren haben. Laut Hildenbrand gehe es darum, dass die Wähler wieder Vertrauen fassen in das Gemeinwesen, in die Verfassung, in die staatlichen Institutionen und die soziale Infrastruktur. Verunsicherte, orientierungslose und misstrauische Menschen sorgen für eine gesellschaftliche Erosion, die wiederum Nährboden sei für rechtspopulistische Bewegungen, so Hildenbrand.