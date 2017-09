Villingen-Schwenningen Grünes Licht für Sanierungsgebiet "Mangin"

VS-Villingen (mk). Damit folgten sie dem Tenor des Technischen Ausschusses in der vergangenen Woche. Cornelia Kunkis-Becker von der Grünen-Fraktion hielt an ihren Plänen fest, Eigentumswohnungen zur sozialen Durchmischung in das Gelände zu bringen. Die Fraktion werde einen entsprechenden Antrag stellen, kündigte sie an. OB Rupert Kubon betonte jedoch, dass der Träger keine bewusst Eigentumswohnungen wolle, manche jedoch als höherpreisige Wohnungen vermieten könne. SPD-Stadrat Bernd Lohmiller erkundigte sich nach dem Denkmalschutz beim Maison de France. Dessen Wendeltreppe sei ein wesentlicher Bestandteil des Denkmalschutzes, so OB Kubon, könne aber nicht im luftleeren Raum stehen. Es werde nach einer umfassenden Lösung gesucht, aber es sei schwierig, das Denkmal an dieser Stelle zu belassen.