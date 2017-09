Villingen-Schwenningen Grünes Licht: 24-Stunden-Helikopter darf abheben

1,3 Flüge pro Nacht in den besonders geschützten Nachtstunden zwischen 22 Uhr und 6 Uhr sind damit ab sofort möglich – im Durchschnitt, versteht sich. Schon in der bevorstehenden kalten Jahreszeit könnte man also davon profitieren – weil man nur im Tagflug am Klinikum starten und landen konnte, waren Rettungskräften bislang vor allem im Winterhalbjahr die Hände gebunden. Setzte die Dämmerung an kurzen Tagen beispielsweise bereits um 16 Uhr ein – in rauen Schwarzwald-Tälern ist das keine Seltenheit –, war manchmal bis 8 Uhr kein Rettungsflug möglich. Ein Meilenstein für die Rettungskette im Schwarzwald-Baar-Kreis ist damit gesetzt – und auch Sekundärtransporte, also etwa Verlegungen von Patienten in Spezialkliniken mittels Hubschrauber, sind nun rund um die Uhr möglich.