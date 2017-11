Villingen-Schwenningen Grüne positionieren sich

Immerhin war dies der drittbeste Zuwachs der Grünen im Landesvergleich. Doch weil nach der Wahl auch immer vor der Wahl ist, luden die Vorstandsmitglieder um Kreisgeschäftsführer Klaus Pfaehler ihre Mitglieder zur Klausur ins Rohrbacher "Waldhäusle" ein.

Es galt, den Wahlkampf Revue passieren zu lassen und für künftige Aktivitäten einen Leitfaden zu erarbeiten. Unter Anleitung von Parteimitglied und Kommunikationstrainerin Kordula Kugele gelang es der rund 20-köpfigen Gruppe, vielversprechende Aktionen und neue Schwerpunkte für die kommenden Jahre zu definieren.

Im Mittelpunkt stand an diesem Tag auch das Miteinander der unterschiedlichen Gruppierungen und Akteure der Grünen im Kreis auch über Wahlkampfzeiten hinaus. So nahmen, neben den Kreisverbandsmitgliedern, auch Mandatsinhaber in Gemeinderäten und dem Kreistag sowie die Landtagsabgeordnete Martina Braun an dem Austausch teil.