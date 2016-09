Villingen-Schwenningen Großreinemachen im Becken

VS-Schwenningen. Ab Montag, 26. September, freut sich die Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS) dann wieder auf zahlreiche Besucher im Neckarbad, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einmal im Jahr wird jedes Bad für die sogenannte Revisionspause geschlossen. In dieser Zeit werden Arbeiten vorgenommen, die nicht dringend sind und die im regulären Badebetrieb nicht ausgeführt werden können. Das sind zum Beispiel Fliesenarbeiten oder kleinere Reparaturen in den Umkleide- und Duschbereichen. Zeitgleich wird das Wasser aus den Schwimmbecken abgelassen, um diese einer Grundreinigung zu unterziehen. Auch Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen stehen in den zwei Wochen auf dem Aufgabenplan.

Die Zeit unmittelbar nach den Sommerferien hat sich in der Vergangenheit als der geeignetste Zeitraum für die zweiwöchige Schließung erwiesen. BVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter: "Mit dem Beginn des neuen Schuljahres gibt es vor allem für Familien so viel zu tun, dass kaum Zeit für einen Schwimmbadbesuch bleibt. Aus den Vorjahren wissen wir, dass in diesem Zeitraum die Besucherzahlen leicht zurückgehen." Wer dennoch nicht auf den Badespaß verzichten möchte, ist im Villinger Hallenbad willkommen.