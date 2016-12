Villingen-Schwenningen "Großprojekte liegen im Plan"

Salzgrube: Nach der Winterpause werde laut Bührer auch am Gewerbegebiet Salzgrube zwischen Villingen und Schwenningen weitergearbeitet werden. Dann steht der Anschluss an den Neuen Markt an. "Wir möchten so schnell es geht mit diesem Projekt nach der Winterpause starten. Denn wir wollen die Erschließung schnell möglich machen", zeigt sich der Erste Bürgermeister Detlev Bührer optimistisch. Für den dafür notwendigen Straßenbau werden 1,2 Millionen Euro nötig, wobei noch die Kosten für die Kanalarbeiten hinzukommen werden.

Brückeninstandsetzung Schwenninger Straße: Auch die Arbeiten an der Schwenninger Brücke in Villingen liegen nach Angaben von Bührer deutlich vor ihrem Zeitplan. Mehr als zwei Drittel der Arbeiten sind bereits fertiggestellt. Ab dem Frühjahr kann mit der Sanierung der gegenüberliegenden Fahrbahn in Fahrtrichtung ­Bickentor begonnen werden. Sollten die Bauarbeiten weiterhin so gut laufen wie im ersten Bauabschnitt, ist für die zweite Sperrphase eine Bauzeit bis nach den Sommerferien angepeilt. "Derzeit liegen wir hier sehr gut im Plan. Es ist natürlich in unserem Interesse, dass wir die Baustelle so früh wie möglich fertig stellen. Jedoch sind wir hier neben den Wetterbedingungen auch immer von Dritten abhängig. Die meisten Auftragsfirmen halten ihre Zeitpläne. Es gibt aber auch Ausnahmen. Bis jetzt können wir bei diesem Projekt allerdings mit den Auftragsfirmen sehr zufrieden sein", berichtet ­Detlev Bührer. Während der Sanierung des Gegenstücks soll der Verkehr in Fahrtrichtung Schwenningen wieder möglich sein. Mit 2,4 Millionen Euro investiert die Stadt eine große Summe in die ­Sicherung der Schwenninger Brücke, die innerhalb einer der großen Verbindungsachsen der beiden Stadtbezirke dann wieder auf dem modernsten Stand der Technik sein wird.

Erschließung Wohngebiete: Die Wohngebiete "Melben" in Marbach, "Zindelstein II" in Tannheim und "Ob den Gärten" in Obereschach, "Am Klosterwald" und im "Schilterhäusle" konnten nun nahezu vollständig erschlossen werden, erklärt Bührer. Lediglich die Randsteine müssen noch behindertengerecht abgefräst werden, was von einer externen Auftragsfirma allerdings immer regional gebündelt abgearbeitet wird, so dass zum Beispiel auch noch an der bereits fertigen Baustelle am Krebsgraben in Villingen oder in der Neuffenstraße in Schwenningen diese Arbeiten auch noch durchgeführt werden müssen.

Stadteinfahrt West/Am Krebsgraben: Die Arbeiten sind an der Baustelle in Villingen zwar bereits abgeschlossen, jedoch werden im Zuge dieser Maßnahme noch zwei weitere Querungshilfen im Bereich Lahrer Straße und Peterzeller Straße angebracht, zeigt Bührer auf. Fußgänger können damit künftig die breite Fahrbahn noch sicherer überqueren.

Ausblick 2017: Hauptaugenmerk und wichtigstes Projekt im kommenden Jahr wird nach Angaben von Detlev Bührer die Sanierung des Schwenninger Marktplatzes sein. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 15. Februar, wird über weitere Vergaben entschieden. Sobald auch hier das Wetter es zulässt, wird mit den Straßenumbaumaßnahmen direkt im Frühjahr begonnen. 7,3 Millionen Euro werden in der Maßnahme, die bis Ende 2018 dauern wird, investiert. Zusätzliche 1,3 Millionen Euro werden für die Kanalsanierung benötigt. 2016 wurden bereits Kanalarbeiten rund um das Schwenninger Rathaus durchgeführt, die noch nicht ganz abgeschlossen sind und im Januar fortgesetzt werden.

Weitere Projekte, die 2017 umgesetzt werden sollen, sind unter anderem die Sanierung der Goldenbühlstraße, Kanalarbeiten an der Richthofen­straße sowie der Bau eines zweiten Kreisverkehrs in Marbach. Zum Thema Wald­straße nimmt der Erste Bürgermeister Stellung: "Ich gehe davon aus, dass die Waldstraße im kommenden Haushalt Berücksichtigung finden wird." Weiter kündigt das Stadtbauamt an, LED-Umstellung bei Lichtsignalanlagen voranzutreiben – im kommenden Jahr ist die Umrüstung von vier Anlagen vorgesehen.