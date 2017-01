Villingen-Schwenningen Großes Wohnbauprojekt im Steppach

VS-Villingen. Die großen Wohnblöcke in der Sperberstraße sind definitiv in die Jahre gekommen – und stehen mittlerweile größtenteils leer. Bereits seit längerem deutet sich daher an, dass sich hier etwas tun wird. Nun bestätigt Rainer Müldner, Geschäftsführer der wbg, gegenüber dem Schwarzwälder Boten die Pläne. Drei große Häuser – betroffen sind die Hausnummern 28 bis 40 – sollen laut Müldner abgerissen werden, um dort Platz für modernen Wohnraum zu schaffen.

"Wir haben vor, im Sommer dieses Jahres mit dem Abriss zu beginnen", erklärt Müldner auf Anfrage. Anschließend sollen dort 65 neue Wohneinheiten entstehen, die unter dem Vorbild von "Neckar Fair" entstehen. Das Ziel: Die Wohnungen mit günstigen Mieten für eine breite Bevölkerungsschicht attraktiv zu machen. Man habe vor, in der Sperberstraße nicht nur Ersatzbauten zu schaffen, sondern dort in Zukunft auch mehr Menschen unter zu bringen.

Mit dem Baurechtsamt sei man bezüglich des Vorhabens schon im Gespräch, bis Ende März sollen die fertige Planung dem wbg-Aufsichtsrat vorgestellt werden, um das Projekt voranzutreiben. Die Überlegungen, die baufälligen Blocks irgendwann dem Erdboden gleich zu machen, sind bereits in ferner Vergangenheit getroffen worden. "Seit sechs Jahren bieten wir hier keine Neuvermietungen mehr an", berichtet der Geschäftsführer. Eine Modernisierung der Bauten, die 1954 hochgezogen wurden, hätte sich nicht mehr gelohnt – der Zustand der Häuser spricht daher schon seit Jahren Bände.