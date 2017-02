Villingen-Schwenningen Großes Spektakel an Stadtmauer

Im Spitalkeller im Riet­viertel hießen die Grenadiere Uniformträger und historisch korrekt gewandete Damen aus ganz Deutschland willkommen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Grenadiere, Wolfgang Kunle, führte die Geschäftsführerin des FLG, Ines Nann aus Hamburg, durch die umfangreiche Tagesordnung. Am späten Nachmittag konnten alle Punkte einschließlich der Wahlen, bei denen das komplette Vorstandsteam wiedergewählt wurde, als erledigt abgehakt werden. #Nach einer kleinen Pause boten die Grenadiere ein liebevoll gekochtes Abendessen, das nahtlos in einen gemütlichen Abend überging.

Am Sonntagvormittag, nach einer recht kurzen Nacht, führte Wolfgang Kunle die Gäste durch die historische Innenstadt und zeigte ihnen die Örtlichkeiten für das große Multiperiodenbiwak am 21. bis 23. Juli, welches das Grenadiercorps im Rahmen der 1200-Jahr-Feier unter dem Namen "Kanonendonner über Villingen – Zeitreise einer wehrhaften Stadt" organisieren wird. Hier dürfen die Grenadiere Gäste und Darsteller aus der Zeit des Mittelalters bis hin zum 1870/71-Krieg gegen Frankreich begrüßen. Das Historische Grenadiercorps verspricht ein höchst interessantes Wochenende an der Villinger Stadtmauer.