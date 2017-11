Villingen-Schwenningen Großes Repertoire

Seit seiner Gründung vor 15 Jahren ist dieser größtmögliche Ausdruck auch das Ziel des Quartetts "Clair-obscur". Ihr Können präsentieren die Musiker am Donnerstag, 30. November, 20 Uhr, im Franziskaner Konzerthaus in Villingen. Dort wird der australische Saxofonist Adrian Tully den Platz von Kathi Wagner einnehmen.

Die vier Saxofonisten lernten sich während ihres Musikstudiums in Berlin kennen. Dort perfektionierten sie alle Feinheiten der Kammermusik, sozusagen das Handwerk, um die musikalischen Dimensionen ihrer Besetzung in allen Extremen auszuschöpfen. Das Repertoire des Quartetts ist scheinbar unerschöpflich. Es gibt nichts, was die vier Musiker über die Originalliteratur hinaus nicht ausprobieren. In teils wagemutigen Bearbeitungen spielen sie Klaviermusik und Streichquartette, lassen die verschiedenen Klangfarben eines großen Symphonieorchesters auf ihren Saxofonen lebendig werden.

Neben den großen klassischen Werken und Transkriptionen vergangener Jahrhunderte setzen die Saxofonisten auch einen Schwerpunkt auf die Neue Musik: Sie interpretieren bestehende Werke neu oder erweitern durch Zusammenarbeit mit Komponisten das Repertoire ihrer Instrumente.