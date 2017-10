Villingen-Schwenningen Großes Fest zur Einbürgerung

Schwarzwald-Baar-Kreis. Für 20 Bürger ging es am Dienstag um die deutsche Staatsbürgerschaft. Doch nicht nur das: Alle 270 Personen aus 51 verschiedenen Herkunftsländern, die seit dem 26. Oktober 2016 eingebürgert wurden, lud Landrat Sven Hinterseh zur Einbürgerungsfeier ein.

Feierlich begrüßte er die eingeladenen Gäste unter denen sich auch Oberbürgermeister Rupert Kubon und Thomas Albiez, der Geschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, befanden.

Der Landrat bot allen Gästen an, sich im Anschluss des Programmes mit ihm in Verbindung zu setzen, um über Grundlegendes in der Integrationsarbeit zu sprechen. "Was läuft gut? Was nicht? Ich möchte es wissen!" Hinterseh bedankte sich im gleichen Zug bei allen, die dieses Fest nun schon zum zehnten Mal ermöglichten. "Es ist schön zu sehen, dass die Integrationsarbeit von den Neubürgern so gut angenommen wird", übernahm Thomas Albiez das Wort. "Das gibt ein gutes Gefühl." Aus wirtschaftflicher Sicht, gebe es unendlich viele Perspektiven für die neuen deutschen Staatsbürger. In zehn Jahren hat sich die Wirtschaft vergößert. Während es 2007 nur 160 000 Arbeitnehmer gab, wären es 2017 schon 203 000 in der gesamten Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Durch die Inflation sei diese Steigerung auf lange Sicht nicht mehr möglich, so Albiez. Deutschland brauche die Zuwanderung, nur so könne man weitere junge Fachkräfte finden und ausbilden.