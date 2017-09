Villingen-Schwenningen Großes Danke für gute Gaben

Schwarzwald-Baar-Kreis (spr). Mittlerweile wurde das Zelt am Festplatz gestellt und in wenigen Tagen kann das Erntedankfest beginnen. Traditionell startet das Fest mit dem Fassanstich. Dieser ist für 13 Uhr am Samstag geplant. Begleitet wird er musikalisch von den Dauchinger Dorfmusikanten. Ab 14 Uhr finden Oldtimervorführungen auf dem Festgelände statt. Abends ist dann Party angesagt, denn die Coverband "Sharks" wird ab 21 Uhr mit den Hits aus Rock und Pop einheizen. Der Sonntag, 1. Oktober, startet mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr. Im Anschluss beginnt der Frühschoppen um 10.30 Uhr mit den Herzblutmusikanten.

Der Höhepunkt des Festes beginnt um 14 Uhr, wenn sich der Umzug der festlich geschmückten Motto-Wagen in Bewegung setzen wird. Die Umzugsstrecke durch den Ort bis zum Festplatz dürfte von mehreren Tausend Menschen gesäumt werden. Die einzelnen Umzugswagen werden von einer Jury bewertet, die Siegerehrung für die beste Umsetzung des Mottos findet im Festzelt statt. Der Nachmittag und Abend werden vom Musikverein Niedereschach, der Blaskapelle Kuttaranka und ab 19 Uhr von den Saustallmusikanten Dauchingen begleitet.

Der Montag schließlich bringt ab 14 Uhr den Kinderumzug mit anschließendem Kindernachmittag. Ab 16.30 Uhr spielt das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar auf, um 17 Uhr beginnt das Handwerkervesper. Zum Festausklang am frühen Abend spielt die Trachtenkapelle Stetten auf.