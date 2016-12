VS-Tannheim. In Tannheim feiern die Narren "1200 Jahre Tannheim" mit. Daher wird es einen großen Nachtumzug der Osemali-Zunft zum Ortsjubiläum am Samstag, 7. Januar, 19.30 Uhr, geben. Zahlreiche Narren werden erwartet. Nach Angaben der Stadtverwaltung kommt es daher am Samstag, 7. Januar, zu Straßensperrungen. Ab 18.30 Uhr erfolgt die Aufstellung bei der Festhalle Tannheim. Die Umzugs­strecke verläuft über die Wolterdinger Straße – Tannheimer Ring – Stankert­straße. An der Festhalle löst sich anschließend die Umzugsgesellschaft wieder auf. Weiterer Termin der Osemali-Zunft ist der Kappenabend am Freitag, 27. Janaur, 20 Uhr, in der Zunftstube.