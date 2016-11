Villingen-Schwenningen Große Wünsche bleiben unerfüllt

VS-Weilersbach. 103 000 Euro hat Weilersbach zur Verfügung im Vermögenshaushalt, damit lassen sich eine Reihe kleinerer Vorhaben gut umsetzen. Die großen Wünsche allerdings bleiben auf Sicht unerfüllt: Weder der Bau eines Kunstrasenplatzes noch der Kreisel in der Ortsmitte finden sich im Haushaltsplan der Gesamtstadt. Und wie es mit dem Feuerwehrgerätehaus weitergeht ist ebenfalls offen.

40 000 Euro investiert der Stadtbezirk in die Sanierung der Sanitäranlagen sowie den Einbau einer Küche in der Schule. Neues Spielgerät am Sportplatz soll für einige Tausend Euro angeschafft werden.

Da die Stadt die vorgesehenen 35 000 Euro für die Handläufe am Sportplatz umgewidmet hat und für das Geld nun den Keller des Kindergartens zu Aktivitätsräumen ausbaut, schichtete der Ortschaftsrat um und hat nun Mittel für die Handläufe eingeplant. Der Ausbau des Kindergartens ist notwendig, da ab 1. Januar eine dritte Gruppe eingerichtet wird. Um Bastel- und Malräume und Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, bleibt nur der Ausbau des Untergeschosses. In diesem Zug werden auch Sicherheitsmaßnahmen wie neue Treppengitter und die Teilerneuerung der elektrischen Verkabelung vorgenommen.