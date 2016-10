Villingen-Schwenningen Große Trauer um Anne-Dore Langer

Schwenningen.Als Anne-Dore Langer im Jahr 2001 aus den Händen des langjährigen Landwirtschaftsministers Gerhard Weiser die Staufermedaille entgegennahm, eine der höchsten Auszeichnungen des Landes Baden-Württemberg, bezog sie in ihren Dank ausdrücklich die vielen treuen Mitarbeiter der Firmenfamilie mit ein.

Das war typisch für die Frau, die mehr als 40 Jahre lang an der Seite von Kurt Langer den modernen Maimarkt Mannheim und die Südwestmesse Villingen-Schwenningen mitgestaltet hat: Die spätere Seniorchefin hat sich stets als Teamplayer verstanden. Am 13. Oktober ist sie in ihrer Wahlheimat am Bodensee im Alter von 82 Jahren gestorben.