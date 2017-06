Villingen-Schwenningen Große Suchaktion: Wo ist Harry Fiebrandt?

Gestartet wurden die Suchmaßnahmen am Dienstag gegen 17 Uhr. Lange Zeit kreiste der Polizeihubschrauber über dem Stadtgebiet in der Hoffnung, die möglicherweise in einer hilflosen Lage befindliche Person zu aufspüren zu können. Doch dies war vergebens. Am frühen Abend zog man schließlich weitere Kräfte hinzu. Sowohl das Deutsche Rote Kreuz als auch der Malteser Hilfsdienst bildeten die Einsatzleitung. Von dort aus koordinierte man die Sucheinsätze und zog zahlreiche weitere Kräfte hinzu.

So suchten mehrere Rettungshundestaffeln aus der gesamten Region bis gegen 1 Uhr nachts auch die Gebiete rund um die Hammerhalde ab – allerdings vergebens. Am Mittwoch erhielt die Polizei im Laufe des Tages mehrere Hinweise, wo der Gesuchte im Stadtgebiet gesichtet worden war. Am späten Nachmittag konzentrierte sich die Suche schließlich in Richtung Unterkirnach, wobei weiterhin nicht auszuschließen war, dass der Gesuchte mit Bus oder Zug in Richtung Norden unterwegs ist. Darauf deutet übrigens auch eine Spur hin, die die Suchhunde bis zu den Bahngleisen in Villingen verfolgt hatten.

Personenbeschreibung : Der Vermisste ist zirka 155 Zentimeter groß, sehr korpulent und hat weißes Haar. Er ist schlecht zu Fuß, läuft gebeugt und schwerfällig. Wegen seiner Sehschwäche trägt er üblicherweise eine Blindenbinde und geht mit Taststock. Er könnte einen Einkaufstrolli dabei haben. Bekleidet ist er mit einer cremefarbigen Stoffhose, hellblauem Hemd, cremefarbiger Weste und blaugrauen Hosenträgern. Fiebrandt ist Diabetiker und auf regelmäßige Insulingaben angewiesen. Seine lebenswichtigen Medikamente ließ er zu Hause zurück.