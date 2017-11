Villingen-Schwenningen Große Oper für kleine Zuhörer

Die Inszenierung des Pforzheimer Theaters muss aus der Sicht der kleinen, jungen Schüler, die Theaterreihen füllten, betrachtet werden. Das Feeling des Publikums war hervorragend, die Stimmung bestens, der Applaus riesig und Zugaberufe wollten nicht verstummen.

Mozarts große Oper wurde in 70 Minuten in Kleinformat präsentiert. Der Handlungsfluss auf Schlafsack-Niveau war ungebremst. Die Texte mit menschlichen Bedürfnissen und Fäkal-Tönen waren ganz im Sinne des Komponisten und kamen bestens an. Geschickt wurden die Kinder mit eingebunden.

Mehr als das minimalistische Bühnenbild und die ­entsprechenden Kostüme bedurfte es nicht. Gekonnt ­wurden Türen eingesetzt ("Such­szene" Tamino/Papageno), es reichten ein paar Blumenkränze oder es verwandelten sich Plastiktüten in Feuer- und Wasser, um freimaurerischen Geduldsproben zu bestehen.