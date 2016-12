Villingen-Schwenningen Große Hilfe für das Kinderhospiz

VS-Schwenningen. In der oberen Muslen hatte der Schwarzwälder Bote gemeinsam mit dem Hospiz Via Luce einen Weihnachtsmarktstand. Kinderpunsch, Linzertörtchen oder Stoffteddybären – egal, was in den vergangenen zehn Tagen verkauft wurde: Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Einrichtung am Virchowweg, die mit dem Kinder- und Jugendhospiz – es ist derzeit im Bau – Verstärkung bekommt.

Bei der Redaktion vor Ort kamen noch einmal viele interessierte Bürger, um den Spendentopf zu füllen – und um sich über die neue Einrichtung zu informieren.

"Na klar unterstützen wir das Hospiz", sagt Brigitte Braun sofort, während sie das Glücksrad am Stand dreht. Sie ergattert zwar nur einen Trostpreis, ist aber glücklich, mit ihrem Einsatz etwas Gutes getan zu haben.