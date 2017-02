Villingen-Schwenningen Große Feier zum Geburtstag

Die Abenteuerreise kann in Villingen-Schwenningen beginnen, sie führt von Rottweil nach Schramberg und über Furtwangen, nach Waldkirch, St. Peter, an den Titisee und über Lenzkirch wieder zurück. Dabei kommt der Reisende an vielen Städten und Ortschaften vorbei, die Bedeutung für die Uhrenproduktion im Schwarzwald haben. Überall finden sich Zeugnisse der Uhrenindustrie, immer wieder bietet sich die Möglichkeit zur Besichtigung und an manchen Orten werden sogar noch Kuckucksuhren oder Armbanduhren gefertigt.

Das Programm zum Festjahr beginnt am 8. April, 14 Uhr, mit einer Stadtführung. Michael Kopp geht auf den "Spuren der Uhrenindustrie" durch Schwenningen. Am Samstag, 13. Mai, wird von 10 bis 17 Uhr ganz groß Geburtstag gefeiert. Rund um das Uhrenindustriemuseum richten die mehr als 30 Mitgliedsorte und Partner ein Fest für Einheimische und Gäste aus.

Der Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt wird sein neues Buch zur deutschen Uhrenstraße vorstellen. Das Uhrenindustriemuseum öffnet eine Werkstatt, die sonst nur Uhrenspezialisten zugänglich ist, und für junge Besucher wird es den Uhren-Kinder-Zauber geben. Ein besonderes Highlight ist das Anschneiden der riesigen Geburtstagstorte um 16 Uhr, von der jeder Gast probieren darf. Natürlich ist auch für die Verköstigung gesorgt.