Villingen-Schwenningen Große Ehre für Günzel

"Aus kleinen Anfängen in der Nachkriegszeit ist aus der Lebenshilfe ein großes Werk geworden", sagte Günzler in seinem Abschiedswort. Er habe 1983 ganz bewusst entschieden, sich als Christ in einer nicht konfessionell gebundenen Organisation einzubringen. Dabei sei es ihm nicht um die "Missionierung", sondern um den "Dienst am Menschen" gegangen. Gute Hilfe für Menschen mit Behinderung könne geleistet werden, wenn "wir alle Kirchturmhorizonte aufbrechen, alle einseitigen Machtansprüche zähmen und in einer multikonfessionellen, multikulturellen, ja multireligiösen Gesellschaft zusammenarbeiten", unterstrich er.

Im Mittelpunkt steht dabei für Günzler "die Würde des Menschen, die unantastbar ist". Diese Würde sei in den zwölf Jahren des Dritten Reiches, das er noch selbst erlebt habe, nicht nur behinderten Menschen sondern auch Juden, überhaupt "Fremdrassigen" abgesprochen worden: "Sie wurden ausgegrenzt und vielfach ermordet." Die Lebenshilfe habe in der Nachkriegszeit zu denen gehört, die einen Neuanfang gewagt hätten.

Große Dankbarkeit gegenüber Gebauers