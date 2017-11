Villingen-Schwenningen Gross kauft Baufirma Willi Meyer

Die Zahl der Mitarbeiter bei Gross wächst somit um 120. Der bisherige Name Willi Meyer Bau GmbH wird beibehalten, der Firmensitz ebenfalls. Durch langjährige Erfahrungen als Technischer Leiter des Tiefbauunternehmens Matthias Strobel Bau GmbH in Pfullendorf, ebenso Mitglied der Baugruppe Gross, wird Uwe Götz als Geschäftsbereichsleiter Süd gemeinsam Kunden im privaten und öffentlichen Bereich betreuen. Der Geschäftsführer und ehemalige Inhaber Willi Meyer bleibt dem Unternehmen erhalten und wird übergeordnete Aufgaben innerhalb der Baugruppe übernehmen.

Die 1961 gegründete Willy Meyer Bau GmbH entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der führenden Spezialisten für Landschaftsbau, Tief- und Straßenbau, Erdbau, Abbrucharbeiten sowie Baustoffrecycling in ganz Baden-Württemberg und den angrenzenden Bundesländern. Mit der Übernahme erschließt die Baugruppe Gross die Region zwischen den Standorten Stuttgart und Pfullendorf. Die Baugruppe verfolgt somit weiter die Strategie, ihr Produktportfolio regional und branchenweit auszubauen, um so die Möglichkeiten des deutschen Baumarktes zu nutzen und sich von unterschiedlichen regionalen und spartenbedingten Konjunkturverläufen unabhängiger zu machen.

Die Baugruppe Gross ist nach eigenen Angaben ein mittelständisches Bauunternehmen, dessen Leistungsspektrum alle Sparten des Hoch- und Tiefbaus umfasst und durch umfangreiche Aktivitäten auf den Gebieten Bau-, Roh- und Wertstoffe ergänzt wird. Mit vielen Niederlassungen, Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das Unternehmen im Südwesten Deutschlands aktiv, so die Pressemitteilung. 1200 Mitarbeiter, davon 200 Ingenieure, 600 Facharbeiter und 70 Auszubildende erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von 500 Millionen Euro. Die Unternehmensgruppe wurde 1885 von Peter Gross senior gegründet und wird nunmehr in der vierten Generation als Familienunternehmen geführt.