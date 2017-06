Villingen-Schwenningen Groß angelegte Razzia im Kreisgebiet

Schwarzwald-Baar-Kreis (mae). Wie das Polizeipräsidium Tuttlingen auf Anfrage des Schwarzwälder Boten bestätigt, waren am frühen Mittwochmorgen zeitgleich "gezielte Maßnahmen" gegen verschiedene Verdächtige und Objekte gestartet worden. "Es ging hierbei um organisierte Kriminalität", berichtet ein Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung. Offenbar standen ebenfalls mögliche Drogendelikte im Fokus. Im Einsatz waren neben Beamten des Polizeipräsidiums auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) und des Mobilen Einsatzkommandos (MEK). Ob dabei Personen festgenommen oder etwas beschlagnahmt wurde, ist bislang unklar. Seitens der Polizei hält man sich aus "ermittlungstaktischen Gründen" derzeit mit weiteren Angaben zurück. "Wir müssen zunächst die Erkenntnisse auswerten und verifizieren", so der Sprecher. Informationen unserer Zeitungen zufolge hat es im Schwarzwald-Baar-Kreis sowohl in Bad Dürrheim als auch in Tuningen Einsätze gegeben. Darüber hinaus waren die Ermittler ebenfalls im Kreis Rottweil aktiv. Ob oder wann weitere Informationen zur groß angelegten Razzia preisgegeben werden können, ist derzeit noch unklar. Auch seitens der Staatsanwaltschaft Konstanz, die Herr des Verfahrens ist, hält man sich zu den Vorgängen momentan noch bedeckt.