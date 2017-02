Villingen-Schwenningen Größeres Angebot vor allem für Schüler

Villingen-Schwenningen. Das Angebot an Datenbanken wird speziell – aber nicht nur – für Schüler durch "Duden – Basiswissen Schule" ergänzt. Im Onleihe-Verbund "Schwalbe" bestehen Möglichkeiten, sich via E-Learning weiterzubilden, und es warten einige neue Zeitschriften auf die Leser in beiden Häusern.

Was bedeutet Monotonie in der Mathematik? Welche Aufgaben übernehmen die Enzyme beim Stoffwechsel? Diese Fragen und viele mehr beantworten 18 Werke aus der Reihe "Duden – Basiswissen Schule". Diese Bände bietet die Stadtbibliothek als neues Angebot im Bereich des Allgemeinwissens als Datenbank auf "Munzinger online" an. Und zwar rund um die Uhr und kostenlos für alle Leser, teilt die Stadtbibliothek mit.

Die einzelnen Bände sind nach den Fächern benannt und zeigen ein breites Wissensspektrum: Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Mathe, Physik, Musik, Geographie, Kunst, Astronomie, Politik und Wirtschaft. Die Informationen sind in verständlicher Sprache formuliert und mit Grafiken, Bildern und Statistiken anschaulich aufbereitet.