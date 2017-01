Villingen-Schwenningen Gröhe kommt doch nicht nach Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die öffentliche Veranstaltung mit Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe am kommenden Freitag, 27. Januar 15 Uhr in VS-Schwenningen bei der Schwenninger Krankenkasse muss nach Mitteilung der CDU-Kreisgeschäftsstelle kurzfristig verschoben werden. Ein neuer Termin soll noch bekanntgeben werden. Der Bundesgesundheitsminister wollte im Atrium der Schwenninger Krankenkasse über das aktuelle Thema Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sprechen und unter anderem Rezepte gegen einen drohenden Landarztmangel vorstellen. Themen sollten auch die Kliniklandschaft in 20 Jahren und das Thema Pflege sein.