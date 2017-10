VS-Villingen. Am Sonntag gegen 16.30 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr Villingen in der Freiburger Straße. Ein Bewohner einer Asylunterkunft wollte für seine Familie Fisch zum Abendessen zubereiten. Hierfür benutze der Familienvater einen Grill auf dem Balkon. Aufgrund der Rauchentwicklung des Grills wurde die Feuerwehr gerufen. Ein Brand war allerdings nicht entstanden, so dass die Wehrmänner wieder abrücken konnten, teilt die Polizei mit.