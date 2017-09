Villingen-Schwenningen Gremium begrüßt Einheitsverträge

Jennifer Dold vom JuBIS erklärte dem Gremium, dass es primär darum gehe, einheitliche und transparente Verträge für alle freien und kirchlichen Träger zu entwerfen. Einzige Ausnahme seien betriebliche Kitas, wie die des Landratsamtes und der Firma Waldmann. "Hier ist die Bezuschussung grundsätzlich eine andere." Bei den anderen Einrichtungen liegt der Betriebskostenzuschuss zwischen 90 und 100 Prozent. Die Überlegung gehe dahin, den Zuschuss einheitlich auf 97 Prozent festzulegen. Dies hätte selbstverständlich zur Folge, dass es Gewinner und Verlierer geben würde. Insgesamt gesehen, würden die Zuschüsse aus Sicht der Stadtverwaltung aber nur unwesentlich steigen. So verweist Dold auf die Zahlen aus dem Jahr 2015: Hier wurden Zuschüsse in Höhe von rund 11,18 Millionen Euro auf 16 Kindertagesstätten, Kindergärten und Kinderkrippen verteilt. "Wenn wir nun alle angleichen und jede Einrichtung zu 97 Prozent bezuschusst wird, dann wären das 2015 gerade einmal rund 181 000 Euro mehr gewesen. Dold betonte allerdings, dass es keine Anpassungen laufender Verträge geben soll, sondern erst dann angeglichen werde, wenn neue Verträge abgeschlossen werden müssten.

Von den einheitlichen Fördersätzen zeigte sich allerdings nicht jedes Mitglied im Jugendhilfeausschuss erfreut. So gab Alfred Zahn vom Kinderschutzbund zu bedenken, dass insbesondere die Einrichtungen, die derzeit zu 100 Prozent unterstützt werden, eine Reduzierung möglicherweise nicht verkraften. "Wenn keine Mehreinnahmen vorhanden sind, wie beispielsweise bei der Tannenhöhe, dann hält sich die Einrichtung noch genau so lange, wie die aktuellen Verträge gelten. Danach steht sie vor dem Aus."

Pfarrer Michael Schuhmacher verwies auf die "Gerechtigkeit", betonte aber gleichzeitig, dass er keine Neid-Debatte vom Zaun brechen wolle. "Dennoch sehe ich in der Diskussion verschiedene Gruppen." Dies seien die Kirche, die stiftungsbasierten Einrichtungen und übervorteilte Einrichtungen, bei denen beispielsweise Mieten, Geschäftsführergehälter oder Ausstattungen bezahlt würden. Aktuell könnte die katholische Kirche mit den 97 Prozent leben. "Doch sollte in den kommenden Jahren die Kirchensteuer sinken, sieht das wieder anders aus." Zudem betonte er, dass die katholische Kirche in Schwenningen gemäß der Kirchensteuerzuteilung eigentlich nur neun Kindergartengruppen betreiben müsste. "Tatsächlich sind es momentan 14 und nach Umbau des St. Elisabeth-Kindergartens dann sogar 19." Die Kirche erbringe also bereits mehr Leistungen – selbstverständlich zum Wohle der Kinder.