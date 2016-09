Villingen-Schwenningen Greif als bunter Vogel mit viel Ironie

Wie in sich widersprüchlich sind die Figuren, die Königin der Nacht anfangs gut, dann böse, und Sarastro erst böse, dann gut. Wie herrschsüchtig und unsympathisch ist die Königin hinter der Bühne als Personalratsvorsitzende. Und wie lächerlich der gestelzt einher schreitende Sarastro. Wie zickig Pamina, und wie geziert-narzisstisch Tamino. Was darf man heute über den armen tragikomischen Sarotti-Mohren Monostatos denken? Und was über Papageno, die mit dick aufgetragener Schminke ihre Jugendlichkeit erhalten will?

Welche Funktion haben eigentlich die drei Damen, die hier durch drei zusammengenähte Puppen dargestellt sind?

Der gealterte Papageno muss all seinen Frust über die gar nicht so lieben Kollegen herausspielen, und Henry Greiff tut das mit Bravour. Gekonnt spielt er den alten Mann, der nur mit Mühe in ein Kostüm schlüpft, dessen Federn seiner Allergie zusetzen; frustriert knüpft er das Seil zum Selbstmord. Aber danach wäre er ja auch nicht klüger, und so lässt er’s. Er verrät, warum die Mädchen oder Weibchen ihn nicht interessieren, und er greift zum Akkordeon, singt umgedichtete Texte zu den bekannten Melodien.

Falls das Publikum allzu blind seinen Mozart liebt, könnte es sich durch Blasphemien verletzt fühlen. Aber bekanntlich war Mozart kein Heiliger, und er starb mit 35 Jahren – für die Todesursache hat Papageno eine höchst eigenwillige Erklärung. Ja, er hat es satt, immer wieder den lustigen Hopsasa spielen zu müssen – aber als die ersten Takte der Ouvertüre erklingen, fährt es doch in ihn: eine Aufführung ohne ihn wäre unmöglich, das könnte er nicht ertragen, er stürzt fort aus seiner Garderobe auf die Bühne.

Unter der Regie von Liliana Valla spielt Henry Greiff mitreißend den gealterten Papageno, blendet von einer CD kurze Passagen aus den bekannten Arien ein, gibt seine ironischen Kommentare. Die eigenwillige Komik fasziniert das Publikum, und es dankt mit langem Applaus.