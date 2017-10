VS-Villingen. Täter haben das Gebäude eines Discounters An der Schelmengaß in Villingen mit schwarzer Farbe vollgesprüht. Die Schriftzüge wurden am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, festgestellt, teilt die Polizei mit. Es gibt derzeit keine Hinweise auf die Verursacher dieser Sachbeschädigung. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/ 60 10, entgegen.