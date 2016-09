VS-Schwenningen. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben am Freitag, 9. September, unbekannte Farbschmierer eine Trafostation am Bauchenberg mit grüner Farbe beschmiert. Am vergangenen Mittwoch wurden am Trafohaus am Neckarpark ebenfalls Farbschmierereien in schwarzer Farbe festgestellt. Der Sachschaden beträgt in beiden Fällen mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Schwenningen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.