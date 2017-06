Villingen-Schwenningen Grabmale aus Holz statt aus Stein

Seit acht Jahren gibt es die Firma Grabholz mit Sitz in Gottmadingen. Die Idee, Grabmale aus Holz zu fertigen, hatte Geschäftsführer Joachim Enderle vor etwa 15 Jahren. "Wir haben viel Zeit und Geld in die Entwicklung unserer Verleimungstechnik gesteckt", erläutert er. Etwa zwei Jahre feilten sie an der perfekten "Sandwichverleimung", wie er sie nennt. "Wir sind der einzige Betrieb, der das so macht", sagt er stolz.

Wichtig ist Enderle der ökologische Gedanke. Er versucht das Eichenholz, das für die Grabmale verarbeitet wird, aus dem Schwarzwald zu beziehen. Zum Teil muss er Holz aus Frankreich zukaufen. "Das Grabholz ist langlebig, wir sprechen hier von 20 bis 25 Jahren", betont Enderle. Mit einem betonfreien Befestigungssystem, dem Erdfix, wird das Grabmal montiert.

"Das Problem ist, dass viele Menschen nicht wissen, dass es uns gibt", erklärt er. "Holz ist sehr beliebt. Es strahlt Wärme aus und wird von vielen mit Heimat und Frieden verbunden." In Baden-Württemberg sei Grabholz relativ stark vertreten, Enderle spricht von einem jährlichen Umsatzplus von 40 bis 60 Prozent.