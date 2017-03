Villingen-Schwenningen Abgelehnt: Erhöhung der Kita-Gebühren

Keinen Hehl aus seiner Haltung machte von Beginn an der Oberbürgermeister Rupert Kubon selbst, obgleich er eine andere Meinung vertrat als die Vertreter seiner Partei (SPD): Man könne eine Erhöhung durchaus sozial verantworten, zumal Villingen-Schwenningen auch nach einer Erhöhung noch unterdurchschnittliche Beiträge in Baden-Württemberg erhebe. Ziel war eine Anhebung der Beiträge in drei Stufen in drei Jahren auf die landesweiten Empfehlungen von heute – während die dann gültigen landesweiten Empfehlungen bei Inkrafttreten der Erhöhung ja schon wieder um einiges höher ausfallen würden, so Kubon. In zehn Jahren hätte sich der Zuschuss für die Kindertageseinrichtungen von etwa zwölf auf cirka 23 Millionen Euro fast verdoppelt – "ein Betrag, der auch die Leistungsfähigkeit unserer Tat erheblich belastet", so Kubon. Eltern andererseits machten bereits im Vorfeld der Sitzung, beispielsweise im Internet auf eine erhebliche Mehrbelastung gegenüber dem Status Quo aufmerksam, hätte das doch für manche eine Erhöhung um 60 Prozent bedeutet.

Wäre morgen OB-Wahl, hätte Rupert Kubon ihre Stimmen sicher nicht: Etwa 50 Eltern zeigten gestern mit ihren Kindern in der Gemeinderatssitzung Flagge gegen eine Erhöhung der Kindergarten- und Kita-Gebühren. Toll! Sie verfolgten jede Wortmeldung und hielten dabei ihre Kinder in Schach, so gut es eben ging. Doch was war das? Anstatt sich über das riesige Interesse zu freuen, gab sich der Oberbürgermeister schulmeisterhaft. Im Gemeinderat klatscht man nicht, wenn eine Äußerung besonders gefällt, machte er deutlich. Und wurde nicht müde, Eltern einiger lebhafter Kinder zur Ruhe zu ermahnen. Mussten sie unbedingt mit ihren Kindern kommen? Ja, sie mussten! Es war ihre eindrücklichste Möglichkeit zu zeigen, um wen sich die Debatte dreht: den Nachwuchs, auch wenn der ganz schön lebhaft sein kann. Doch wer sich dabei daneben benahm, das waren nicht die Kinder...