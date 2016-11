VS-Villingen (ewk). Am morgigen Buß- und Bettag wird in Villingen zu drei ganz unterschiedlich gestalteten Gottesdiensten eingeladen: Gemeinsam mit den Methodisten feiert die Lukasgemeinde ab 19 Uhr in der Christuskirche der evangelisch-methodistischen Gemeinde an der Zwergsteigstraße einen Buß- und Bettagsgottesdienst. Pastorin Elisabeth Kodweiß gestaltet die Liturgie, und Pfarrer Oliver Uth predigt zum Thema "Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst?". In der Pauluskirche an der Kalkofenstraße wird, ebenfalls ab 19 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst gefeiert. Dabei tritt das Blockflötenconsort "Ensemble Flauto dolce" auf. Einen sozialpolitischen Buß- und Bettag gibt es in der Johanneskirche an der Gerberstraße zum Thema "Wir wissen nicht, was wir beten sollen". Der Erziehungswissenschaftler und Leiter der Bruderhaus-Diakonie im Schwarzwald-Baar-Kreis, Walter Riedel, hält die Kanzelrede. Die Liturgie gestaltet Dekan Wolfgang Rüter-Ebel. Bezirkskantor Marius Mack spielt die Orgel.