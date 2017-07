Villingen-Schwenningen (ewk). Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Villingen und Schwenningen organisiert die Feier. Der ökumenische Jubiläumsgottesdienst wird über die Grenzen von Konfessionen, Kirchen- und Pfarrgemeinden, Landeskirchen und Stadtbezirken hinweg gefeiert. 13 Villinger und sieben Schwenninger Gemeinden gehören zu den beiden örtlichen ökumenischen Arbeitsgemeinschaften. Mitglieder dieser Gemeinden werden den Gottesdienst mitgestalten. Dazu tritt eine eigens für den Jubiläumsgottesdienst zusammengestellte Band aus engagierten Kirchenmusikern von VS auf. Für die Anreise zur Möglingshöhe schlägt Dekan Wolfgang Rüter-Ebel für Besucher aus Villingen drei Möglichkeiten vor: Radfahrer lädt er ein, mit ihm um 8.40 Uhr am Latschari-Platz nach Schwenningen zu starten. Wer gern zu Fuß geht, ist eingeladen, sich Dekan Josef Fischer anschließen. Treffpunkt ist um 7 Uhr an der Schneckenbrücke zum Landratsamt. Von da aus geht es über den Ostweg Richtung Schwenninger Moos. Zurückfahren kann man mit der Bahn. Autofahrer, die per Fahrgemeinschaft nach Schwenningen kommen wollen, treffen und organisieren sich bis 9 Uhr auf dem Parkplatz beim Landratsamt. Bei schlechter Wetterlage ist der Festgottesdienst in der katholischen Kirche St. Franziskus in Schwenningen.