VS-Marbach/Brigachtal (ewk). Ein ökumenischer Jugendgottesdienst für Gefirmte und Konfirmierte, für Konfirmanden und künftige Firmlinge wird von der katholischen Seelsorgeeinheit zwischen Brigach und Kirnach und der evangelischen Matthäusgemeinde gemeinsam angeboten. Am Freitag, 3. Februar, werden die Jugendlichen von Jugendlichen eingeladen, auf eine besondere Weise Gottesdienst zu feiern: Musik aus den Charts, Gebete vom Handy und eine Phantasiereise ins Land der Farben erwartet die Jugend, während die Liturgie von den beiden Jüngsten aus Pfarrgemeinderat und Ältestenkreis gehalten wird. Selina Haselberger und Lisa Preuß haben die Texte verfasst und ausgesucht, Daniel Maute sorgt für die Inszenierung mit Licht und ist auch bereit, Jugendliche in diese Welt der Lichtorgeln einzuführen. Beginn ist um 20 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche in Marbach.