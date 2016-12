VS-Villingen. Am Mittwoch, 11. Januar, 19.30 Uhr, präsentiert die Gruppe "The Glory Gospel Singers" in der Kirche St. Bruder Klaus in Villingen das Programm "One of the finest gospel shows". Seit 20 Jahren begeistert die Gruppe unter der Leitung der charismatischen Phyllis McKoy Joubert das deutsche Publikum. Dieser Chor wurde durch Konzerte in Japan, Europa und Skandinavien sowie Fernsehauftritte bekannt. Tickets gibt es unter anderem beim Schwarzwälder Boten.