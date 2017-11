VS-Weigheim/Tuningen. Am Sonntag gegen 9.45 Uhr ist es auf der Landesstraße von Schura in Richtung Tuningen, an der Abzweigung nach Weigheim, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 86-jähriger VW-Golf-Fahrer missachtete aus Richtung Weigheim kommend die Vorfahrt, so dass es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Ford Mondeo kam. Der 27-jährige Ford-Fahrer blieb unverletzt, dessen 25-jährige Beifahrerin und der Golf-Fahrer wurden dabei leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, teilt die Polizei mit.