Villingen-Schwenningen "Goldenbühler" entspannen bei einer Schwarzwald-Tour

Gudrun Egler und ihre Koch- und Helferteams stellen – aufgrund des Helfermangels künftig nur noch einmal im Monat – im Gemeindesaal der St. Bruder-Klaus-Kirche einen Mittagstisch für bedürftige und einsame Menschen auf die Beine. Tatkräftig und finanziell unterstützt werden sie dabei von der "Familienheim". Viele Stammgäste gehören inzwischen dazu. Alle zusammen nennen sich "die Goldenbühler", die sich jetzt in einen Reisebus setzten. Die Gruppe besichtigte in Schiltach die Hansgrohe-Aquademie, fuhr durch das Reinerzauer Tal nach Freudenstadt, rastete zur Mittagszeit im "Seidtnerhof" in Baiersbronn-Tonbach und erfuhr im "Kulturpark Buhlbach" alles über Glasherstellung und das harte Leben der Glasbläser. Auf der Schwarzwaldhochstraße führte die Fahrt weiter über den Kniebis ins Wolfsbachtal und zurück in die Heimat.

Heute findet die "Mahlzeit" im Gemeindesaal der St. Bruder-Klaus-Kirche ab 12 Uhr statt. Die nächsten Termine sind am 13. Oktober, 10. November und 15. Dezember.