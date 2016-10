Villingen-Schwenningen Golden-Bühl-Schule fehlen Fachräume

Die Golden-Bühl-Schule ist seit einigen Jahren Gemeinschaftsschule. Jane Heinichen ist überzeugt, dass diese Schulart der Heterogenität der Gesellschaft und der Heterogenität der Schüler am besten gerecht wird. Die Integration aller Talente in einer Klasse sei eine zentrale Aufgabe der Schule. Der Unterricht verlaufe anders als im dreigliedrigen Schulsystem. Die Schüler würden in jeder Unterrichtsstunde dort abgeholt, wo sie stehen. Dass dieser individualisierte Unterricht vom Lehrer ein hohes Maß an Vorbereitung und Engagement fordert, sei unbestritten. Aber auch vom Schüler werde ein hohes Maß an eigener, selbstständiger Leistung verlangt: "Wegducken, sich durchmogeln, ist bei dieser Unterrichtsform nicht möglich", stellte die Rektorin fest. Einmal pro Woche habe jeder Schüler ein persönliches Gespräch mit seinem Klassenlehrer.

Einen weiteren Vorteil sieht Jane Heinichen im zehnjährigen gemeinsamen Lernen und sich Entwickeln: Die Schüler bleiben von der Einschulung bis zu Mittleren Reife in einer Klasse. Die Trennung der Schüler nach Klasse vier finde nicht statt. In den Kernfächern werde auf drei verschiedenen Niveaus unterrichtet. Ein Teil der Schüler wechsle nach Klasse zehn auf ein berufliches oder allgemeinbildendes Gymnasium, um das Abitur abzulegen. Voraussetzung dafür seien zwei Fremdsprachen. An der Golden-Bühl-Schule werde Englisch ab Klasse fünf und Französisch ab Klasse sechs unterrichtet.

Trotz zwei zusätzlicher Holzpavillons, die im September 2015 eingerichtet wurden, fehlt es der Schule an Schulräumen, vor allem an Fachräumen – "für eine weiterführende Schule ein Unding", so die SPD.

Stadtrat Bernd Schenkel hat das Problem in der jüngsten Sitzung der Baukommission angesprochen. Das Thema sei bekannt und man arbeite an einer Lösung, teilte Stefan Assfalg, Leiter des städtischen Schulamts, mit.