Villingen-Schwenningen Gold wert und doch kein Goldesel

An die 300 Kinder aus ganz Deutschland verbringen in der Feldner Mühle Ferientage, gehen auf Tuchfühlung mit der Natur, erleben schöne Tage in Gemeinschaft und werden doch rundum fürsorglich gepflegt. Vier Hektar Wald, Wiesen, Wasser und viele Tiere – die Bedingungen für die teils Schwerst- und Mehrfachbehinderten sowie verhaltensauffälligen Besucher sind bestens. "Da können wir schon anders mit ihnen umgehen als andere Einrichtungen", erzählt Kathrin Mäder und erzählt vom Ferienalltag mit Spielen, gemeinsamem Kochen, der Zeit im Stall bei den Tieren, Ausflügen in den Germanswald oder zu einem Kleintiergehege. Rund um die Uhr sind die Mitarbeiter für die Vier- bis Vierzigjährigen da. Es fehlt oft an Personal, viele der Kinder benötigen eine Eins-zu-Eins-Betreuung und hin und wieder, wenn die Pflegearbeit körperlich arg anstrengend wird, dann packt man auch gemeinsam an.

Friede, Freude, Eierkuchen jedoch ist auch hier nicht gewährleistet. Es menschelt auch unter den Gästen der Mühle ab und zu. Schlagen, Treten, Beißen, auch das kann in solchen Fällen einmal auf die Mitarbeiter der Feldner Mühle zukommen. Das Rezept für solche Fälle ist klar: "Wenn wir merken, die Stimmung kippt so langsam, dann nehmen wir unsere Vierbeiner dazu", schildert Kathrin Mäder. Konkret sieht das dann so aus: "Wir gehen mit den Kids zu den Pferden raus." Und was dann passiert, ist für Kathrin Mäder immer noch irgendwie "magisch". "Es klingt, als würde man lügen, aber es ist echt so", sagt sie und lächelt, als sie weiter erzählt. "Es kommt immer das passende Pferd zum jeweiligen Kind, und dann ist es, als ob die beiden sich unterhalten, aber ohne Stimme. Das Kind kommt dann ganz schnell runter." "Den Tieren ist es egal, ob der jetzt grad oder krumm daherkommt", sagt Paul Mäder, der Vorsitzende des Feldner-Mühle-Vereins, und kann es sich selbst nicht erkären, aber "irgendwas passiert da".

Auch Esel Berti ist zwar Gold wert für die Patienten, aber eben doch kein Goldesel. Denn dine Hilfe, die können auch die in der Feldner Mühle so wichtigen Tiere nicht leisten: Den Betrieb dieser Einrichtung finanziell am Leben erhalten. Es ist ein Kraftakt, machen Kathrin Mäder und Paul Mäder deutlich, der ohne Spenden und Unterstützung anderer nicht zu packen wäre. Was beispielsweise Förderungen seitens der Stadt anbelangt, so falle die Feldner Mühle leider durchs Raster, sagt Paul Mäder. "Wir sind auf Spenden angewiesen", macht die Geschäftsführerin deutlich und strahlt über den Spendenscheck, den sie an diesem Tag vom Schwarzwälder Boten und der Sparkasse Schwarzwald-Baar entgegen nehmen darf.

Weitere Informationen: www.feldner-muehle.de