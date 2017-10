Villingen-Schwenningen Götz Alsmann glänzt in der Neuen Tonhalle

Mehrere hundert Besucher in der nicht ganz gefüllten Neuen Tonhalle waren begeisterte Zeugen. Weniger von der tollen Tolle als vielmehr von dessen musikalischem Können. Zuvor, im April dieses Jahres hatte sich der mediale Tausendsassa mit seiner Band ins legendäre Musikstudio Forum Music Village nach Rom begeben, welches einst von Komponist Ennio Morricone betrieben wurde. Nachdem sich Alsmann mit zwei CDs "In Paris" der französischen und danach mit "Am Broadway" US-amerikanischer Musik intensiv zugewandt hatte, ging es dort zum Abschluss der musikalischen Reise-Trilogie um italienische Musik der 50er- und 60-er Jahre.

Wenn auch meist ins Deutsche übersetzt, sollte sie möglichst authentisch sein und das damalige italienische Lebensgefühl und damit indirekt auch das deutsche, bei dem Italien als ein Land der Lebens- und bald auch realistischer Urlaubsträume erschien, widerspiegeln. Hierzu gönnten sich die fünf auch viele italienische Filme bis sich fast das Gefühl einstellte, Sophia Loren erscheine leibhaftig im Studio.

Mit 18 Liedern kamen die Musiker zurück, ihre neue CD schnellte in den Charts kräftig nach oben und sie selbst begeben sich auf Tour. Etwas vorurteilig zusammengefasst könnte man von Schnulzen sprechen. Mit "Sag mir quando, sag mir wann" erklang um 20 Uhr das erste Lied und dessen Stil zog sich im ganz bewusst eng gehaltenen Schlager-Spektrum bis zum Klassiker "Capri-Fischer" als eine nach zwei Stunden mit stehendem Applaus vom Publikum geforderte Zugabe – ein einst von Rudi Schuricke gesungener deutscher Gassenhauer, welcher in Italien allerdings so gut wie nicht bekannt ist.