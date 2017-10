Villingen-Schwenningen Glunz lobt neues Jugendorchester

96 Blasmusikkapellen gehören dem Verband an, und besonders gerne sei er zu den Rietheimer Musikanten gekommen, wo er auch die Aktiven des Musikvereins aus ­Katzensteig antraf. Die Arbeit der Musiker in den ländlichen Gemeinden verdiene hohen Respekt und Anerkennung, so Glunz.

Seine Freude äußerte Heinrich Glunz über das neue Jugend­orchester, dessen ­erster Auftritt beim Herbstkonzert zu erleben war. "Durch die Jugend haben die Rietheim-Musikanten eine gute Chance", hob er hervor und ermunterte die Eltern, ihre Kinder in die Obhut der Musikvereine zu geben. Hier könnten sie gute Erfahrungen für ihr weiteres Leben machen.

Jeweils eine Urkunde für 25-jährige aktive Zugehörigkeit erhielten Ewald Bucher, Anette Kantimm, Erwin ­Halder, Klaus Otto, Peter ­Riesle, Reinhard Volk und Markus Meder. Einige der Geehrten sind jedoch schon länger aktive Musiker, da sie, bevor Rietheim im Jahr 1991 Mitglied im Blasmusikverband wurde, bereits dem damaligen Rietheimer Fanfarenzug angehörten.