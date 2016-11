Villingen-Schwenningen Glühwein verleiht Flügel

Also keine Sorge: Donaueschingen liegt musikalisch weit, nicht aber räumlich, denn da kommen die beiden her, die erklären, auf 22 Quadratmeter "im Schwarzwald" zu wohnen, seit jetzt mindestens fünf Jahren zusammen Musik zu machen und zwei Schlafzimmer zu haben – damit ja niemand auf die Idee kommt….. Nun wir wissen es natürlich besser: Donaueschingen liegt auf der Baar, aber das tut der Qualität ihrer Performance natürlich keinen Abbruch und so darf "man(n)" und "frau" sich freuen, wenn die beiden jetzt mit einem weihnachtlichen Programm auf die Bühne gehen und sei sie auch noch so klein, wie die in Härings Kulturcafé am 4. Dezember. "Glühwein verleiht Flügel" lautet das Motto des winterlichen Programms, in dem die beiden auf höchst süffisante Art und Weise Jazz, Schlager und Sprachwitz kreativ und facettenreich vermischen. So kann man sich also die glühweinfreie Zeit zwischen den Weihnachtsmärkten in Villingen und Schwenningen auf angenehme Weise vertreiben. In Härings Kulturcafé gibt’s außer adventlicher "leicht scharfer" Jazzcomedy auch was Süßes aus der Backstube (im Eintrittspreis inbegriffen). Und wer einen Glühwein will, kriegt den natürlich auch.

Karten zu zwölf Euro sind im Café und beim Schwarzwälder Boten in der Marktstraße 15 zu erhalten, Platzreservierungen sind unter Telefon 07720/3 55 58 möglich.