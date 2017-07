Villingen-Schwenningen Glückwünsche der besonderen Art

Am 1. Juli 1967 hatte Walter Hoer den Elektrofachmarkt gegründet. Seit über 50 Jahren lebt die Unternehmerfamilie in Villingen. Mit der Region und den Vereinen ist sie lange verbunden. Zum einen als aktive Mitglieder, aber auch als Förderer von Vereinsarbeit und besonders der Jugend. Im Jahre 2007 wurde die Verena und Walter Hoer Stiftung gegründet. Diese unterstützt seither regelmäßig auch soziale Projekte. Hoerco möchte den Geburtstag mit dem Menschen feiern. Als Geschenk wünscht sich das Fachgeschäft, dass die Gäste als Team im Vereinsdress am Samstag, 15. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr kommen und vor der Familien-Jury etwas aufführen, das zum Verein passt. Für den Geburtstagsgruß sind fünf Minuten vorgesehen, gerne auch kürzer. Entscheidend ist nicht die Dauer, sondern der Spaß der rüber kommt.

Als Preisgelder winken für die besten drei Gruppen 3000, 1500 und 750 Euro als Einkaufsgutschein oder als Marketingunterstützung für die Vereinskasse. Anmeldungen sind unter E-Mail 50@hoerco.de möglich. Informationen gibt es unter Telefon 07721/84 11 13.