Villingen-Schwenningen Glückspilz gewinnt im Lotto 100  000 Euro

VS-Schwenningen. Ein Lottospieler aus Schwenningen erzielte bei der Samstagsziehung in der Zusatzlotterie Super 6 den Hauptgewinn von 100 000 Euro. Auf seinem Spielschein war die passende sechsstellige Gewinnzahl 179732 verzeichnet. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zu einer Million. Der Tipper versuchte sein Glück im Klassiker 6aus49 und nahm für einen zusätzlichen Spieleinsatz von 1,25 Euro an der Super 6 teil. Seinen Spielschein gab er anonym in einer Lotto-Annahmestelle im östlichen Teil der Doppelstadt ab. Zum Abruf der Gewinnsumme ist jetzt die gültige Spielquittung entscheidend. Der Volltreffer war der vierte Super 6-Hauptgewinn des neuen Jahres in Baden-Württemberg. In Villingen-Schwenningen hatte es erst Anfang Januar den letzten Großgewinn gegeben. Seinerzeit sprangen knapp 600 000 Euro aus der Lotterie Eurojackpot heraus. Eine Frau aus der Doppelstadt hat die Gewinnsumme inzwischen angefordert.